No âmbito do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância foi, hoje, colocado, na varanda dos Paços do Concelho um laço azul alusivo ao slogan ‘Serei o que me deres, eu seja amor’ , que simbolizam este mês e esta campanha.

Refira-se que esta campanha do laço azul é promovida pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, no caso do Funchal com intervenção da CPCJ (Comissão de Proteção e Jovens).

Na abertura deste ‘Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância’, a vereadora Helena Leal destacou que «as crianças são o maior e melhor património da humanidade”, sendo que “a sua protecção e promoção dos seus direitos deverá ser sempre uma prioridade para todos nós, todos os dias da nossa vida”.

Helena Leal também apelou às escolas e à comunidade, em geral, que façam o possível de “aumentar o impacto da campanha de prevenção dos maus-tratos na infância”, realçando a importância que a “prevenção” tem nesta área.

A vereadora que detém a tutela da juventude e da educação, entre outras, lembrou ainda o que a autarquia tem vindo a realizar em termos de apoios à natalidade e à família, nomeadamente no que se refere aos apoios sociais da natalidade e família, com mais 233% de apoios em relação a 2021, sendo que neste mandato – 2021 – 2025 – foram 25 milhões para apoios sociais e 25 milhões em projetos de capacitação e inclusão social.

Em nota de imprensa, a autarquia refere ainda que durante este mês o edifício principal da CMF estará iluminado com luz azul precisamente para sensibilizar para a questão da prevenção dos maus tratos na infância.