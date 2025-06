Cristina Pedra destacou, hoje, após a reunião de câmara, a aprovação da construção de novos fogos em Santo António e o investimento de 1,174 milhões no auditório do Centro de Investigação e Cultura do Funchal (CCIF).

A presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) começou por relevar a aprovação, com votos contra da Coligação Confiança, da construção de 12 fogos em Santo António, um investimento privado que está de acordo com as normas do Plano Diretor Municipal (PDM), conforme apontou a autarca.

Além disso, a autarca apontou a adjudicação, por concurso público internacional, do procedimento para equipar, ao nível da parte cénica, o auditório do Centro de Investigação e Cultura do Funchal (CCIF), num investimento de 1.174.000 euros.

Os trabalhos contemplarão a totalidade da infraestrutura cénica do auditório, incluindo som, palco e iluminação, com o objetivo de o dotar de condições adequadas para acolher eventos e sessões de cinema.

Hoje foi ainda aprovado a abertura de um procedimento para uma bolsa para Voluntariado Jovem, justificando a medida pela crescente necessidade de proporcionar uma ocupação aos jovens, bem como o aumento do número daqueles que manifestam interesse em atividades de voluntariado.

“Este programa permitirá que os jovens participem ativamente em ações nas várias áreas da autarquia, nomeadamente educação, desporto, juventude, urbanismo, ambiente, comunicação e cultura”, referiu.

Por fim, a autarca deixou ainda uma nota quanto à situação de uma mancha no mar na zona da Barreirinha levantada, em reunião de Câmara, a semana passada. Assim, recordou que já havia sido prestada informação pelo vice-presidente da autarquia sobre o assunto, e que essa foi hoje corroborada pela análise laboratorial entregue, que apresentando zero elementos de esgoto, confirmou os dados anteriormente divulgados.

Relativamente às críticas da oposição sobre uma alegada ‘letargia’ em determinados processos na cidade do Funchal, Cristina Pedra rejeitou tais afirmações, classificando-as como “genéricas e abstratas” e acrescentando que “só quem está em letargia realiza uma acusação dessas.”