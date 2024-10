A Câmara Municipal do Funchal vai apresentar, amanhã, uma de Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento de Estabelecimentos e Atividades Ruidosas.

A apresentação será feita em conferência de imprensa, agendada para as 17h30, a ter lugar no Salão Nobre da CMF, com a presença da Presidente da autarquia do Funchal, Cristina Pedra e do vereador do Urbanismo e Ordenamento do Território, João Rodrigues.