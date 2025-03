O Clube de Campismo da Madeira realiza no próximo sábado, dia 29 de Março, mais um percurso pedestre, dando assim continuidade ao seu programa de atividades para o ano em curso.

Assim, neste sábado, o percurso proposto é Boaventura -Falca de Cima - Caminho Real - Lombo do Urzal - Levada dos Loiros - Madre da Levada - Vereda - Madre da Levada dos Tornos - Levada dos Tornos - Vereda do Pico - Serra de Água - Falca de Baixo, numa distância de cerca de 16 quilómetros e duração de cerca de seis horas.

Segundo informa a entidade, “os percursos pedestres, organizados pelo Clube de Campismo da Madeira, são abertos à participação pública. Os interessados em participar nas nossas atividades, devem ter atenção ao grau de dificuldade indicado para cada percurso. Os participantes, devem seguir e respeitar as indicações transmitidas pela organização e pelo guia do percurso durante a caminhada.

Para a inscrição é necessário indicar o nome completo, data de nascimento e número de contribuinte de cada participante. Estes dados são necessários para o seguro de acidentes pessoais. Devem também indicar o vosso número de telemóvel. No valor da inscrição está incluído o transporte do Funchal até ao local de início da caminhada e respetivo regresso e o seguro de acidentes pessoais. O não cancelamento prévio da inscrição, até às 17 H do dia anterior à realização da atividade, obriga ao pagamento do valor do transporte e do seguro”.

De salientar, por fim, que as inscrições para a caminhada podem ser feitas por email com assunto: Inscrição Percurso Pedestre, para: clubecampismomadeira@gmail.com, ou através de contacto telefónico para José Gonçalves, com o número de telemóvel: 969591687.