O Clube de Campismo da Madeira dá continuidade ao seu programa de atividades para o ano em curso, com mais uma caminhada pedestre agendada para o próximo sábado, dia 8 de março. A atividade é aberta ao público e promete proporcionar uma experiência única aos participantes, ao explorar algumas das paisagens mais deslumbrantes da Madeira. O percurso escolhido para o sábado inclui as seguintes etapas: Boaventura » Lombo Urzal » Levada dos Loiros » Levada dos Tornos » Vereda do Pico » Serra de Água » Falca de Baixo.

“Para fazer a sua inscrição para a caminhada, enviar e-mail com assunto: Inscrição Percurso Pedestre, para: clubecampismomadeira@gmail.com

Pode também contactar José Gonçalves - Telemóvel: 969591687. Inscrições até às 12H da próxima Sexta-feira dia 7 de Março. Caso se atinga a lotação do transporte, antes desta data, serão encerradas as inscrições”, indica nota de imprensa.