Cinco navios-escola franceses vão fazer escala no Porto do Funchal

Entre os dias 30 de maio e 2 de junho o Porto do Funchal vai acolher cinco-navios escola da marinha francesa.

A frota é constituída pelos navios ‘Leopard’, ‘Jaguar’, ‘Panthere’, ‘Lion’ e ‘Guepard’.

No dia da chegada à Madeira, o responsável pelo grupo de navios-escolas, juntamente com o adido militar da Embaixada de França em Lisboa, vai apresentar cumprimentos às entidades regionais, seguindo-se um almoço oficial a bordo do ‘Panthere’.

O motivo da escala no Funchal é de descanso e lazer da tripulação.