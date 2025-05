Perante os votos dos emigrantes, Francisco Gomes, eleito para a Assembleia da República pelo círculo da Madeira, considera que o Chega “é o grande vencedor nos círculos da emigração”.

O parlamentar madeirense destaca, em comunicado, a votação obtida junto das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, “na qual o partido conquistou mais dois mandatos, elevando para sessenta o número total de deputados do seu grupo parlamentar para a nova legislatura e solidificando a posição como líder da oposição”.

Para o deputado, a vitória do Chega reflete aquela que diz ser a “confiança crescente dos emigrantes num projeto político que”, segundo diz, “defende com coragem os interesses de Portugal”. Francisco Gomes também sublinha que aqueles que, por necessidade, tiveram de sair do país para procurar uma vida mais digna, “entre os quais milhares de madeirenses”, sabem “para onde é a governação das últimas décadas os levou e reconhecem os alertas lançados pelo Chega.”

“Os nossos emigrantes, incluindo milhares de madeirenses, sabem que problemas como a imigração descontrolada e os baixos salários estão a transformar Portugal num país pobre e sem rumo. Também sabem que só o Chega apresenta um projeto sólido para restaurar ordem, a justiça e a esperança num futuro melhor”, acredita Francisco Gomes, afirmando, ainda, que os portugueses no estrangeiro “souberam distinguir com coerência e escolher com inteligência o melhor rumo para o país e aquele que mais garante a defesa da identidade e da soberania nacional”.

“Os nossos emigrantes sabem bem quem está do seu lado e quem os explora de forma indecente. Da parte do Chega, continuaremos a dar voz às comunidades portuguesas, com respeito, lealdade, compromisso e gratidão por tudo o que fazem por todos nós além-fronteiras”, remata o parlamentar.