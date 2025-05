O candidato do Chega-M à Assembleia da República, Francisco Gomes, disse, hoje, que “os grupos mais negligenciados pelas políticas dos sucessivos governos do PS e do PSD são os pensionistas, os jovens, os antigos combatentes e as famílias portuguesas. Segundo o também deputado, estes partidos “falharam na missão mais importante de todas, que é defender Portugal e proteger os portugueses que mais precisam”.

Francisco Gomes considera que nem o PS nem o PSD merecem governar o país, porque ao longo das últimas décadas só traíram a confiança dos cidadãos. “Preferem proteger os grupos económicos dos amigos, preferem dar rios de dinheiro a imigrantes e minorias que nada contribuem e esquecem-se por completo de quem trabalhou uma vida inteira, de quem quer construir uma família ou de quem deu tudo pela pátria.”