O Chega não entra em jogos de bastidores. “Há um partido que foi o mais votado e que fará Governo se assim entender e, depois, no Parlamento regional, votaremos diploma a diploma”, palavras de Miguel Castro à saída da audiência do representante da República. Miguel Castro admite que o Chega recebeu contactos informais do PSD mas insiste que não se coliga com aquele partido. O Chega garante também que a Esquerda não trará os benefícios para as empresas e famílias.

O JPP é o partido que se segue nas audiências que o representante da República está a manter, hoje, com os partidos que conseguiram representação no Parlamento regional.