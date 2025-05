O chef madeirense José Diogo e a sommelier Inês Vasconcelos, do restaurante William, do Belmondo Reid’s Palace, distinguido com uma Estrela Michelin e dois Sois Repsol, são hoje dois dos protagonistas de um jantar exclusivo na ilha do Pico, nos Açores.

Este evento comemora o primeiro ano do restaurante Bioma, que convidou os dois profissionais da Madeira para colaborarem no menu especial concebido pelos chefs residentes, Rafael Ávila Melo e Franco Pinilla.

Citado num comunicado alusivo ao aniversário do restaurante açoriano, José Diogo Costa manifesta orgulho com este regresso aos Açores para um encontro à mesa entre os dois arquipélagos atlânticos.

“Esta colaboração é uma oportunidade única de unir talentos, produtos e histórias num menu com identidade, respeito e paixão.”, refere o chef natural do Funchal.

Por seu turno, o chef Franco Pinilla destaca, no mesmo comunicado que “o primeiro aniversário do Bioma é mais do que uma data: é uma homenagem ao território, às tradições e às pessoas que fazem parte desta história”.

“Este menu celebra as raízes da gastronomia açoriana com criatividade e respeito, e representa também um reencontro especial com o chef José Diogo Costa e a sommelier Inês Vasconcelos, que regressam à ilha para partilhar connosco esta celebração. É um momento de união entre ilhas, de partilha e de gratidão por tudo o que o Pico nos tem dado - e pelo caminho que ainda temos pela frente.”, sublinha o chef natural da Patagónia (Argentina).

O menu comemorativo é inspirado no formato partilhado da ‘Mesa Açoriana’, composta por cinco momentos e seis pratos que destacam os produtos do Pico, e das restantes ilhas dos Açores, do pão às entradas, passando por peixe, marisco, carne, queijo e sobremesa. A harmonização vínica inclui uma sidra Moscadinha da Madeira como boas-vindas, vinhos do Pico escolhidos para cada momento e um licoroso a fechar a refeição.

A partir desta quinta-feira, dia 29, e até 8 de junho, este mesmo menu será disponibilizado numa versão mais curta, permitindo a todos os que visitarem o Bioma durante esse período “uma experiência gastronómica única”.