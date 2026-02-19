Céu muito nublado e chuva fraca esta quinta-feira na Madeira

Esperam-se períodos de céu muito nublado na Madeira e chuva fraca até ao final da manhã desta quinta-feira, conforme as previsões do IPMA.

As temperaturas na ilha da Madeira vão oscilar entre os 15ºC e os 20ºC, ao passo que no Porto Santo os termómetros deverão variar entre os 13ºC e os 18ºC. É esperada uma pequena descida da temperatura mínima nas terras altas.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de leste/nordeste.

Já no que diz respeito ao estado do mar, estão previstas ondas de noroeste com 1,5 a dois metros na costa norte da Madeira e ondas do quadrante sul com um metro na costa sul da ilha.

A temperatura da água do mar deverá rondar os 18ºC/19ºC.