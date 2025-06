O grupo municipal ‘Funchal Sempre à Frente’, da Assembleia Municipal do Funchal, visitou hoje o Centro Comunitário do Funchal, no âmbito da iniciativa “Encontros do Poder Local”.

António Figueiroa, porta-voz do encontro, destacou que o centro “oferece um vasto e diversificado programa de atividades, tendo em vista o bem-estar, o desenvolvimento cognitivo e social, bem como o reforço da aprendizagem e do conhecimento dos seus utentes”.

”Nas cinco estruturas municipais e nos oito polos da SochiohabitaFunchal que promovem iniciativas desta índole, a Câmara Municipal conta com cerca de 2.700 frequentadores mensais. É um número que espelha e reforça a qualidade do que, nestes locais, é propiciado”, notou o deputado municipal social-democrata.

“O Centro Comunitário do Funchal, em particular, é um excelente exemplo do bom trabalho desenvolvido na área social por este executivo liderado pelo PSD e, desde 2009, ano em que foi inaugurado, tem desempenhado um papel crucial na vida da comunidade, vindo a afirmar-se, mesmo, como um ponto de encontro e um motor de intervenção social na cidade”, acrescentou António Figueiroa.

Para a coligação que suporta a atual câmara, “as políticas públicas de proximidade, de inclusão e de apoio social têm sido reforçadas por este executivo do ‘Funchal Sempre à Frente’, um desígnio que deve continuar no futuro e com o qual a coligação reforçou o compromisso nesta visita”.