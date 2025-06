A tradição mantém-se e a Praia do Vigário, em Câmara de Lobos, volta hoje a ser palco de mais uma edição da Festa e Ceia de São João.

Além das iguarias típicas da época, a animação faz-se ao som do Grupo de Acordeões da Casa do Povo de Câmara de Lobos e da Tuna Sénior da Universidade Sénior, a anteceder um dos pontos altos da festividade, agendado para a 22h00, com o lançamento dos balões de São João.

A música continua, desta feita com ritmos a cargo de ‘Going Back Latino’, animando madeirenses e turistas que ano após ano cumprem a tradição de desfrutar de uma ceia diferente, sem descurar do mergulho noturno que também já se tornou regra nesta noite de São João.

A ceia, servida pela Casinha do Bolo do Caco, contempla as semilhas, o feijão, as maçarocas e o atum escabeche, e está disponível até às 22h00. No entanto, há ainda muitas famílias que optam por levar a sua própria ceia para o calhau da Praia do Vigário, mantendo uma tradição que já vem de há muitos anos e que reúne miúdos e graúdos num ambiente festivo e único.

Esta que é já a XIII edição da Festa e Ceia de São João é uma organização da Casa do Povo de Câmara de Lobos que conta com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos e do PRODERAM 2020.