A CDU desenvolveu ao longo do dia uma jornada de pré-campanha sobre o litoral e orla costeira, numa visita que contou com a presença da dirigente nacional do PEV - Partido Ecologista ‘Os Verdes’, Mariana Silva, e onde Edgar Silva referiu que é preciso travar a betonização do litoral.

Mariana Silva constatou que “nesta visita que a CDU fez a São Vicente, é possível percebermos as consequências desastrosas para a orla costeira e para os valores naturais. A ocupação do litoral de forma desenfreada e sem um controlo revela um desinteresse pela proteção ambiental, pela defesa da biodiversidade e o agravamento da vulnerabilidade aos riscos provocados pela alterações climáticas”.

Numa nota enviada à redação, é referido que Os Verdes consideram que a entrada em vigor de uma ferramenta tão importante como “o programa da orla costeira para a Madeira é essencial para que os interesses economicistas não continuem a ter predomínio sobre a proteção da natureza, da biodiversidade e das pessoas”.

Já no Caniço, Mariana Silva disse que “aqui, na Reserva do Garajau, percebemos que é possível garantir a defesa do oceano, a biodiversidade marinha e travar a ocupação desastrosa do litoral”.

Os Verdes reafirmam que a ocupação do litoral por mega projetos de urbanização tendo apenas os interesses económicos prejudicam o território, os valores naturais marinhos e o acesso livre da população.

Por sua vez, Edgar Silva afirmou que “sem deputados da CDU o Parlamento não teve nenhuma abordagem aos problemas do litoral, da turistificação da orla costeira, à defesa da qualidade ambiental do mar”.