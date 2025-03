A CDU organizou nesta tarde um encontro com dirigentes e ativistas sindicais no Funchal, no âmbito da campanha eleitoral onde Paulo Raimundo manifestou “confiança, pois, a grande novidade das próximas eleições poderá ser a eleição de deputados da CDU”.

Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, usou da palavra no encerramento desta iniciativa da campanha eleitoral e disse: “quem trabalha merece melhor e precisa da sua voz no Parlamento da Madeira”.

O candidato da CDU, Edgar Silva, afirmou que, “a CDU faz falta para colocar o dia a dia, o que interessa, no centro do debate e da ação, para denunciar os problemas e lutar pelas soluções que se impõem. Os deputados da CDU são os únicos que estão onde estão as lutas de todos os dias”.

O cabeça de lista da CDU, Edgar Silva, disse que “o voto na CDU é o voto que conta. É o voto que conta para aumentar salários e combater a precariedade. Para um regime de trabalho por turnos e noturno que respeite os trabalhadores e compense devidamente”.

Também Paulo Raimundo destacou a seguinte ideia: “só há uma conclusão a tirar: quem não está satisfeito com as injustiças que vemos todos os dias, tem de se unir em torno da CDU e permitir a recuperação do deputado da CDU.

O candidato Ricardo Lume apelo ao voto na CDU “como os trabalhadores o reconhecem, é preciso votar CDU, porque é um voto naqueles que puxam sempre pelo lado do trabalhador, do reformado, do pequeno empresário, do pequeno produtor. Porque há gente demais na Assembleia a puxar pelos grandes, pelos grandes negócios e pelo capital”.