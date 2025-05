A candidatura da CDU às eleições para a Assembleia da República esteve este domingo em contacto com a população do Caniçal, onde voltou a alertar para a situação vivida pelos pescadores da Região. Herlanda Amado, cabeça de lista da CDU, defendeu que é “urgente” aumentar a quota de pesca de atum, medida que considera fundamental para travar o colapso do setor.

Segundo Herlanda Amado, “na Região Autónoma da Madeira as possibilidades de pesca estão de tal forma limitadas que colocam os pescadores e armadores em situação de asfixia económica”.

“Quem defende uma verdadeira economia do mar, respeitando quem dela depende, deve igualmente ter a coragem política de defender junto das instâncias europeias a revisão destas medidas, que se têm revelado castradoras para o sector piscatório”, afirmou Herlanda Amado.

Atualmente, a quota nacional para o atum patudo ronda as 3100 toneladas, das quais cerca de 2800 são atribuídas em conjunto aos Açores e à Madeira. Para a CDU, esta partilha ignora as especificidades regionais e a pesca sustentável praticada na Madeira, defendendo a criação de uma quota independente específica para as Regiões Ultraperiféricas.