O coordenador regional da CDU denunciou hoje o que considera ser “outra das obras criminosas da responsabilidade dos governantes desta Região Autónoma”.

“A crescente destruição da vida no Vale do Porto Novo, o crime ambiental em curso naquela pedreira/britadeira do Governo Regional, a matança de qualquer possibilidade de actividade agrícola naquele vale, com impactos que vão desde o Porto Novo até Gaula, atingindo zonas do Caniço e da Camacha, é uma tremenda obra criminosa”, afirma Edgar Silva na sequência de uma visita de dirigentes da CDU ao local.

Em comunicado, o líder comunista considera que “esta obra criminosa não só está a descaracterizar toda aquela paisagem, como está a secar toda a economia local, atentando conta o ambiente e a saúde pública”.

Reforça que “o desfigurar do Vale do Porto Novo é obra do Governo Regional da Madeira. Corresponde a uma prática criminosa que implica, para além da autarquia, o executivo regional”.

“Esta obra do crime, como outras das obras criminosas do Governo Regional, demonstra um estado de uma certa impunidade, extremamente lesivo do interesse público e do futuro desta Região”, conclui assim a missiva enviada ao JM.