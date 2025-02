Insistindo que a CDU faz falta na Assembleia Legislativa Regional, Edgar Silva, candidato às próximas eleições regionais, esteve hoje numa iniciativa política, no Pico do Cardo, nas zonas altas do Funchal, onde defendeu a ideia de que “não há desenvolvimento sem justiça social”.

“Mesmo que existam alguns indicadores económicos em crescimento, quando crescem as desigualdades não existe desenvolvimento. E aqui, nas zonas altas do Funchal, o que vemos é o agravamento das desigualdades sociais e territoriais”, afirma o líder da CDU Madeira em comunicado alusivo ao contacto com a população da referida localidade.

Segundo Edgar Silva, “a falta de saneamento básico e as zonas populacionais sem acesso a uma rede de transporte público são alguns dos exemplos do que está a ser o agravamento das condições de vida, a intensificação da exploração no mundo do trabalho, o aumento das grandes desigualdades sociais, por si só, demonstrativos da extensão da incapacidade da governação para responder às enormes exigências do desenvolvimento regional”.