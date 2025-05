A candidatura da CDU esteve na manhã deste domingo no centro da Ribeira Brava apelando ao voto que seja “verdadeiramente útil para os trabalhadores e o povo”.

Herlanda Amado sublinhou que é preciso distinguir entre “o voto que corta nos direitos e provoca o retrocesso social, e aquele que é o voto que não trai os interesses dos trabalhadores e do povo. Ou seja, o voto que serve quem é trabalhador na Região Autónoma da Madeira. É aquele que é útil a quem o dá, aquele que na hora de votar a favor de direitos sociais, na hora de decidir das alterações à lei do trabalho, quando é necessário votar a favor do aumento dos salários e dos rendimentos, das pensões e das reformas, temos a certeza de que não hesita em votar a favor dos trabalhadores e do povo”.

De acordo com Herlanda Amado, «”a Assembleia da República o povo desta Região precisa de deputados que não se acobardem na hora de votar sempre que seja imperioso reforçar a força dos trabalhadores e do povo desta Região, ao contrário do que tem até agora acontecido. Lamentavelmente, o que mais tem acontecido com os deputados do PSD, PS e outros que sendo eleitos pela Região, quando estiveram em causa matérias decisivas para os trabalhadores e para a Região, faltou a coragem para votar a favor das propostas apresentadas pela CDU para assegurar que os direitos sociais e laborais fossem garantidos”.

Assim, para a candidatura da CDU, “este é voto que não engana! Este é o voto que não atraiçoa! Este é o voto da coragem para enfrentar a direita e a extrema direita. Este é o voto de total compromisso na defesa dos direitos dos trabalhadores e do povo desta Região”.