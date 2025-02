A CDU realizou uma ação política este domingo na zona do Toco, perto da Barreirinha, onde o coordenador regional, Edgar Silva, defendeu a criação de uma reserva marinha no Funchal, visando proteger o oceano e evitar a ocupação destrutiva do litoral, semelhante à Reserva do Garajau.

Silva alertou que a degradação do mar e da orla costeira no Funchal tem vindo a agravar-se, especialmente devido à turistificação crescente, que desfigura o território.

Reforçou a importância das reservas marinhas, como a do Garajau, para a proteção de áreas oceânicas e do litoral contra atividades humanas prejudiciais.

O coordenador diz que as zonas entre o Lazareto e o Toco, e entre a Pontinha e a Praia Formosa, estão a ser cada vez mais ameaçadas, e a criação de novas reservas marinhas no Funchal seria uma ferramenta crucial para proteger o mar e combater a turistificação.

Também destacou os benefícios da reserva do Garajau, incluindo a conservação da natureza, a promoção de atividades económicas sustentáveis, e o desenvolvimento de ações de educação ambiental

A CDU defende a classificação da área marinha do Funchal centro e oeste até 2030, “em linha com as metas que estão a ser discutidas internacionalmente no âmbito da Convenção para a Diversidade Biológica”, diz documento à imprensa.