A deputada democrata-cristã, Sara Madalena, interveio nesta primeira manhã de debate do Programa de Governo do XVI executivo regional, para questionar o governante acerca da sustentabilidade do turismo.

“Como pretende executar um turismo mais sustentável e alinhado com a preservação dos ecossistemas?”, questionou a deputada do CDS, partido que sustenta o Governo.

Do lado do Governo, Miguel Albuquerque considerou “ridícula” a ideia de que a Madeira está diante de um turismo de massas. A ver do social-democrata, não se verifica e aponta os novos investimentos, como o novo teleférico do Curral das Freiras, realçando ser “importante em termos de diversificação” no sentido de libertar os pontos turísticos mais concorridos.