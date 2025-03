José Manuel Rodrigues, cabeça de lista da candidatura do CDS às eleições do próximo domingo, disse, hoje, saber que “as pessoas estão zangadas com a política e até têm razão”. Mas considerou que é preciso lembrar as origens da crise política que a Região está a viver.

Assim, José Manuel Rodrigues, que falava durante um almoço convívio em Santana, esta crise “deve-se em primeiro lugar, à incapacidade do PSD de lidar com os seus problemas judiciais”.

Em segundo lugar, “à incapacidade do PSD de gerir as suas divisões internas e, em terceiro lugar, à incapacidade do PSD de saber dialogar com os outros partidos, para manter a estabilidade política e aprovar o Orçamento e o Plano de Investimentos para 2025”, prosseguiu.

Mas, também, se deve à enorme irresponsabilidade dos partidos de esquerda que se aliaram aos partidos da extrema-direita, designadamente ao Chega, para fazer cair o Governo”, elucidou Rodrigues.

“O CDS quer replicar na Madeira aquilo que é a governação de Santana”, prometeu Rodrigues, neste último domingo de campanha eleitoral.