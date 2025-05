Sara Madalena, deputada do CDS, disse hoje na reta final do debate do Programa do Governo Regional, na Assembleia Legislativa da Madeira, que o Programa do Governo pode não ser perfeito, mas é o necessário” para responder às dificuldades do momento. A deputada disse também que olha para este programa com “esperança e como o início de um novo ciclo na Madeira”.