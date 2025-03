José Manuel Rodrigues foi esta noite eleito o único deputado do CDS PP, que se posiciona como quinta força partidária.

Reagindo aos resultados, o líder centrista disse que vai reunir os órgãos do partido para tomar uma decisão quanto ao futuro posicionamento na Assembleia Legislativa, no que respeita a um entendimento com o PSD, dando como certo que “a Madeira poderá contar com o CDS para a estabilidade política”.

”Resultados não são tão importantes quanto as políticas”, sublinhou destacando alguns dos focos do partido, nomeadamente na área da saúde e no reforço da classe média.

Relativamente aos resultados globais, que deram vitória expressiva ao PSD, e à afluência do eleitorado, disse que os madeirenses deram uma “prova de maturidade democrática”.

Quanto a ser o CDS PP o parceiro do PSD para ter maioria absoluta no parlamento, José Manuel Rodrigues respondeu que existem “outros partidos no parlamento regional”.”Grande relevância é que as propostas sejam contempladas no quadro de um futuro entendimento”, sublinhou.