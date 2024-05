Esta tarde, o CDS-PP foi convidado a estar presente num convívio com trabalhadores da construção civil, na Ribeira Seca, no concelho de Machico, no qual marcou presença o cabeça-de-lista da candidatura do CDS-PP às eleições legislativas regionais, José Manuel Rodrigues.

Este convívio teve como principal propósito “esclarecer as pessoas sobre o que está em causa nas próximas eleições de 26 de maio e quais são as propostas do CDS-PP”, declarou o presidente do CDS na Madeira.

Neste sentido, José Manuel Rodrigues reafirmou, mais uma vez, o seu compromisso de aumentar os salários e reduzir os impostos para fazer aumentar o rendimento das famílias madeirenses.

A Madeira tem registado níveis de crescimento económico assinaláveis, com recordes em várias áreas, mas não tem correspondido a isso uma alteração da realidade social da Região, designadamente da pobreza.

O líder do CDS diz que é preciso que o crescimento económico se reflita na realidade social e recorda que temos os salários médios abaixo da média do país. “Temos 73 mil pessoas em risco de pobreza, sendo que destes, 19 mil são trabalhadores que aquilo que auferem ao fim do mês não dá para pagar as suas despesas. E, destes 73 mil, 13 mil são idosos com pensões à volta dos 300 euros que, muitas vezes, têm de optar entre comprar alimentação ou comprar medicamentos”.

O CDS reafirma que, na próxima legislatura, é crucial que tenhamos avanços significativos do ponto de vista social. Como explicou o líder centrista, o CDS defende um aumento dos salários e uma redução dos impostos. “Temos de chegar a um acordo com os parceiros sociais para elevar os salários na Madeira para a média nacional que, neste momento, está nos 1500 euros”. Por outro lado, “temos de atuar na redução dos impostos devolvendo mais dinheiro às famílias”.

“A Madeira tem batido recordes de receita fiscal. Estamos a falar de 1200 milhões de euros de receita fiscal arrecadados o ano passado”, sublinhou. Por essa razão, “está na altura de devolver rendimentos e poder de compra às famílias através da redução de 30 por cento do IRS até o quinto escalão e através de uma redução gradual e responsável do IVA, à razão sete e meio por cento cada ano da Legislatura e, também, dando melhores condições aos jovens com uma redução de 30 por cento sobre o IRS Jovem que foi criado a nível nacional”.

Com estas medidas que o CDS-PP propõe, “garantimos uma melhor qualidade de vida a todos os madeirenses, uma subida dos rendimentos das famílias, travamos o empobrecimento da classe média, reduzimos as desigualdades sociais e garantimos o equilíbrio orçamental da Região”.