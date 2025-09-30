CCIF acolhe duplo concerto destinado à comunidade escolar

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, promove, nos dias 1 e 2 de outubro, um concerto pedagógico comemorativo do Dia Mundial da Música, que terá lugar no auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

Esta iniciativa da Direção de Serviços de Educação Artística (DSEA), especialmente dirigido à comunidade escolar da Região Autónoma da Madeira, contará com a presença de cerca de 1100 alunos de diversos estabelecimentos de educação e ensino.

No dia 1 de outubro, haverá uma sessão às 15h00, e no dia 2 de outubro, duas sessões, às 11h00 e 15h00.

O Dia Mundial da Música, celebrado a 1 de outubro, foi instituído em 1975 pelo Conselho Internacional de Música, por iniciativa de Lord Yehudi Menuhin, com o propósito de promover a arte musical em todas as áreas da sociedade, em consonância com os ideais da UNESCO: paz, amizade entre os povos, evolução cultural e partilha de experiências. Nas palavras de Platão: “A música é a alma do universo, dá asas à mente, voo à imaginação e vida a tudo.”

Protagonizado pela Orquestra DSEA, este espetáculo oferece um repertório eclético e envolvente, que atravessa géneros e estilos – da música tradicional portuguesa ao rock e ao jazz – celebrando a música como linguagem universal, capaz de unir culturas, gerações e emoções. O programa inclui arranjos originais que valorizam simultaneamente a riqueza da tradição e a energia da modernidade, reunindo obras de compositores e intérpretes como Paulo de Carvalho, Queen, AC/DC e melodias tradicionais madeirenses, entre outros.

Sob a direção artística do professor Ricardo Correia, a Orquestra DSEA integra 14 docentes da área de Expressão Musical e Dramática/Áreas Artísticas, que dão vida a um vasto conjunto de instrumentos – piano, sintetizador, bandolim, viola de arame, braguinha, rajão, saxofone alto, clarinete, trompete, trombone, baixo elétrico, contrabaixo, guitarra elétrica, percussão, bateria – a que se juntam duas vozes.

Mais do que um concerto, esta é uma verdadeira celebração da música enquanto arte essencial à educação, à cultura e à vida em comunidade.

Refira-se que a Orquestra DSEA tem vindo a desenvolver um trabalho contínuo junto de crianças, jovens e público em geral, através de uma programação cultural descentralizada que já percorreu diversos concelhos da ilha. Estas iniciativas sublinham o papel estruturante da música e das artes no processo educativo, com impacto no desenvolvimento psicomotor, socioafetivo, cognitivo e linguístico dos alunos.