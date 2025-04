Num comunicado enviado à redação Eugénio Vasconcelos, presidente da Casa do Povo do Curral das Freiras, explica que, criado em 2012, o Banco de Ajudas Técnicas representa já um investimento superior a 160 mil euros em equipamentos de apoio à população.

A Casa do Povo do Curral das Freiras anunciou, esta segunda-feira, a ampliação do seu Banco de Ajudas Técnicas, passando a disponibilizar dispositivos de compressão, uma ferramenta na prevenção e tratamento de úlceras de perna, um problema crescente de saúde pública na Região Autónoma da Madeira.

Entre os materiais disponibilizados destacam-se as camas elétricas articuladas, cadeiras de rodas, ajudas para o banho, andarilhos, elevadores de transferência e superfícies especiais para controlo da pressão, fundamentais para o tratamento / prevenção de úlceras por pressão, além de outros dispositivos essenciais para melhorar a qualidade de vida dos utentes e dos seus cuidadores.

Mais indica que, de acordo com um estudo de Jesus (2014), na RAM a incidência de úlceras de perna é de 1,39 casos por cada mil habitantes, sendo que 88,7% são de origem venosa e 54,8% persistem por mais de um ano, evidenciando-se como uma preocupante questão de saúde pública.

“A gestão destas feridas implica um elevado consumo de recursos humanos e materiais, com tratamentos convencionais frequentemente marcados por baixas taxas de cicatrização e elevadas taxas de recidiva, prolongando significativamente o tempo de tratamento e comprometendo seriamente a qualidade de vida dos doentes”, denota.

Na nota, o presidente refere que a introdução da terapia compressiva, reconhecida na literatura médica como o único método eficaz para o tratamento, cicatrização e prevenção das úlceras venosas — vem responder a esta necessidade. Esta inovação integra o projeto “+ Saúde: Redobrar a Prevenção & Apostar na Inovação”, promovido pela Instituição no âmbito do Banco de Ajudas Técnicas.

Eugénio Vasconcelos sublinha a importância desta medida: “Este método terapêutico traduz-se em enormes vantagens para o doente em termos pessoais, económicos e familiares, com uma enorme melhoria da sua qualidade de vida.” Acrescenta ainda que “para os Serviços de Saúde, há uma enorme redução de custos em termos humanos e materiais, além de um impacto positivo na motivação dos profissionais de saúde, pela satisfação de aplicar cuidados que são eficazes e inovadores.”

Além da disponibilização dos dispositivos de compressão, a Instituição inclui também no seu leque de apoios a cedência de um cadeirão de colheitas ao Centro de Saúde local. Este equipamento, com estrutura articulada e ajuste ergonómico, permite a sua utilização nas posições de sentado, deitado ou semideitado, garantindo o conforto dos utilizadores durante a recolha de sangue ou administração de soros, contribuindo assim para a melhoria dos cuidados prestados à população.

Com estas novas iniciativas, a Casa do Povo do Curral das Freiras reforça o seu compromisso com a promoção da saúde e do bem-estar da população, garantindo acesso a equipamentos e terapias que impactam positivamente a vida dos cidadãos da freguesia.