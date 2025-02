A Casa do Povo de São Roque do Faial, dando continuidade ao seu plano de atividades, organizará, amanhã, a Prova da Sidra.

Trata-se de uma iniciativa que teve o seu início em 2023 e que pretende ser mais um motivo para divulgar a sidra produzida em São Roque do Faial. Recorde-se que, no final de maio, a Casa do Povo já organiza a rota da sidra integrada a Mostra Regional da Truta. Desta vez, a iniciativa é diferente. A ideia é ir às adegas (lojas) dos produtores e, nesse local, provar a sidra feita nos passados meses de outubro e novembro.

O evento contará com a animação do Grupo de Tocares e Cantares “Camponeses” da nossa Casa do Povo que entoará algumas músicas do seu reportório, com destaque para uma música feita de propósito para a ocasião. A acompanhar o grupo teremos alguns elementos da Confraria da Truta e da Sidra.

A concentração será na Casa do Povo pelas 18:30 horas, seguindo-se a visita a alguns produtores, sendo que a atividade terminará com um convívio para todos os participantes.

“Sabemos que na véspera de São Martinho existe a tradição de provar o vinho novo. Uma vez que nessa ocasião a sidra ainda não está em condições de ser consumida, decidimos organizar mais esta atividade. Sendo esta a terceira vez que se faz, de forma organizada, a Prova da Sidra em São Roque do Faial”, realça-

Como nas edições anteriores, o balanço da atividade foi “muito positivo”, pelo que a entidade decidiu integrar a Provas das Sidras no Plano de Atividades da Casa do Povo.

Os objetivos da atividade é, mais uma vez, divulgar o potencial que a sidra tem junto dos produtores da nossa freguesia para além de proporcionar momentos de convívio e confraternização entre todos os intervenientes.

“Quanto mais se divulgar os nossos produtos e a excelência dos mesmos, mais estamos a contribuir para a economia local. De referir que atualmente o sidra já é mais comercializada em São Roque do Faial do que o chamado ‘vinho seco’”, reforça..