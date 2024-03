Casa do Povo de São Roque do Faial homenageia pais com jantar-convívio

É com um jantar-convívio, a partir das 19h30, que a Casa do Povo de São Roque do Faial, celebrará amanhã, terça-feira, dia 19 de março, o Dia do Pai, tendo prevista uma homenagem todos os elementos que fazem parte dos grupos desta instituição.

Entre tais grupos destacam os “Tunacedros”, do Grupo Coral, do Grupo Recreativo, do Grupo de Tocares e Cantares “Camponeses” e da Orquestra de Bandolins.

Conforme aponta uma nota enviada à redação, este evento serve também “para incentivar os sócios desta instituição a participar ativamente nos supramencionados grupos ou nas inúmeras iniciativas que a Casa do Povo realiza ao longo do ano”.

“O facto de só serem contemplados os pais que são membros dos grupos da Casa do Povo deve-se às restrições financeiras da nossa Casa do Povo”, justifica ainda.