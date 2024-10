No próximo dia 1 de novembro, dia de Todos os Santos, também conhecido por Dia do Pão-Por-Deus, a Casa do Povo de São Roque do Faial, mais concretamente o seu Grupo Recreativo, mais uma vez, vai comemorar essa efeméride.

Nesse dia, durante a missa das 09:00h na Igreja Paroquial, mais concretamente no momento do ofertório, o respetivo grupo irá fazer uma romagem, ao Pároco de São Roque do Faial, o Sr. Padre Abraão Maria Marcos, onde serão entregues produtos da época: castanhas, nozes, figos, peros, entre outros frutos, ao som de música e letra feita para assinalar essa ocasião.

Pelas 10:15h o mesmo grupo passará pela Casa do Povo, onde irá entregar o Pão-por-Deus ao respetivo presidente, sempre ao som de música e cantares próprios daquele dia. Em seguida o grupo vai até à sede da Junta de Freguesia de São Roque do Faial onde, também, entrega o Pão-por-Deus ao Sr. Presidente da Junta. Esta atividade termina na sede da Junta de Freguesia, com um lanche – convívio oferecido pela Junta de Freguesia de São Roque do Faial, aos participantes naquele evento.

A Casa do Povo pretende com este tipo de iniciativas “manter vivas as tradições desta freguesia e ir incutindo nos mais novos a importância deste tipo de costumes e tradições”. “De realçar o peso cultural que estas tradições ainda têm na vivência do nosso povo, de um modo mais acentuado nas pessoas mais idosas. Embora atualmente, o nível de vida tenha melhorado, nunca é de mais recordar os tempos onde as pessoas trocavam os seus bens pelo facto de não terem poder de compra. Ainda se vê, por esta altura, os vizinhos a oferecerem uns aos outros um pouco daquilo que têm, o Pão-por-Deus”, refere a Casa do Povo.