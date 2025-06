Foi apresentado, esta manhã, o Cartão do Munícipe do Funchal, que dá acesso a apoios sociais, descontos e vantagens em serviços municipais e no comércio local aderente.

A presidente da Câmara Municipal do Funchal destacou as mais valias deste cartão, que trará ainda uma nova medida, com o programa ‘Taxis+75’, destinada a combater o isolamento dos idosos. Com esta medida, que custa um milhão de euros à autarquia, os munícipes com 75 ou mais anos terão um apoio mensal de 20 euros para usarem com transporte de táxi, “não importa para que uso ou destino”.

Cristina Pedra realçou que esta iniciativa “não tinha sido uma promessa eleitoral, mas vamos para além das nossas promessas”.

A par disso, e já a partir do início de julho, os munícipes que se inscreverem no Cartão do Munícipe, que terá uma app para usar no telemóvel, terão acesso aos vouchers de apoio à aquisição de material escolar por esta via. “Basta apresentar a app (nas lojas) porque o valor estará já descarregado na mesma.

Uma medida que se destina, aos encarregados de educação residentes no concelho, clarificou a autarca, em declarações aos jornalistas, momentos antes da apresentação pública do Cartão do Munícipe, que decorreu no Centro Cultural e de Investigação do Funchal e que contou com representantes das dez freguesias do concelho.

Descontos nas lojas do comércio tradicional aderentes, nos complexos balneares da FrenteMar e de estacionamento são algumas das vantagens ainda apontadas pela autarca.

A adesão ao cartão pode ser feita no site da autarquia (https://cmfonline.funchal.pt), onde será possível preencher o formulário de adesão.