A freguesia do Faial, no concelho de Santana, é hoje palco do 9.º Encontro de Carros Antigos, que decorre até às 17h00.

O evento está a atrair muitos visitantes e entusiastas do automobilismo clássico, que aproveitam para apreciar os modelos em exposição, tirar fotografias e conversar com os proprietários das viaturas.