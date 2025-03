Festa, samba e tradição marcaram a 4.ª edição do ‘Carnaval do Imaculado’, que decorreu ontem no Jardim de Santa Luzia.

O presidente da Junta, Pedro Araújo, surgiu disfarçado de vilão madeirense, com o traje típico regional, fazendo a abertura do evento com uma mensagem de celebração do Dia da Mulher e agradecimento a todos os presentes.

Foram distribuídas, pelo executivo da Junta de Freguesia, flores às mulheres, enquanto a Universidade Sénior, daquela localidade, abria as festividades ao ritmo do samba.

Seguiu-se uma atuação da Associação de Animação Geringonça que, segunda a junta, “contagiou o público com as suas músicas, acompanhadas de uma batucada envolvente, colocando todos a dançar”.

O ciclo de atuações foi encerrado pelo grupo ‘Mulheres da Nossa Terra’, da Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria, o qual se vestiu à moda antiga, entoando canções que remontam à sua infância.

O evento terminou com um lanche-convívio, com direito às tradicionais malassadas e sonhos com mel.