No próximo dia 21 de março, entre as 9h30 e as 11h30, sexta-feira, realiza-se a V Edição do Plogging Challenge Portugal no Caniço, com organização da Junta de Freguesia, uma forma de promover uma atividade planeada que combina a corrida ao longo de um percurso previamente definido com a recolha de lixo. “Esta iniciativa visa, além da promoção de atividade física, uma consciencialização da importância ambiental e do impacto que cada um é capaz de gerar”, refere a autarquia local.

“Face ao sucesso obtido nas últimas quatro edições, a atividade organizada pela Junta de Freguesia do Caniço contará com a participação dos alunos e docentes das várias escolas do Caniço e está dividida em duas fases. Numa primeira fase os participantes partem das escolas em direção ao Largo Padre Lomelino, recolhendo resíduos ao longo do percurso. Numa segunda fase, já no largo, todos os resíduos são devidamente pesados e separados de forma a prosseguir para os devidos pontos de reciclagem.

A exemplo do que aconteceu no ano passado, a atividade vai contar com a participação nossos Estabelecimentos de Ensino e ainda outras instituições que se associaram a esta iniciativa, sendo que todos os cidadãos estão convidados a se juntarem a nós nesta atividade”, lê-se no comunicado de imprensa. Os interessados em participar podem inscrever-se através de um contacto para a Junta de Freguesia do Caniço.