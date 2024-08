Foi, esta manhã, cancelado o voo da Binter Canárias que iria partir do Porto Santo às 8h30, com chegada à Madeira prevista para as 8h55.

De acordo com a ANA - Aeroportos de Portugal, este é, por agora, o único cancelamento reportado no dia em que começa a greve dos trabalhadores da empresa de ‘handling’ Menzies (antiga Groundforce) nos aeroportos de todo o país.

A greve decorre até domingo e poderá levar ao cancelamento de vários voos, conforme alertou a ANA.