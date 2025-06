O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, começou por endereçar palavras elogiosas ao presidente Carlos Teles, em fim de mandato, e apontou a melhores acessibilidades para a Calheta com a obra do Campo de Golfe da Ponta do Pargo. “Infraestrutura fundamental” e que será acompanhada de uma rede viária a ser “estudada”.

“O trânsito para a Calheta é um bom problema”, começou por insistir o presidente do executivo que, instado pelos jornalistas à chegada sobre o tema, voltou a trazê-lo para a linha da frente no seu discurso oficial, sustentando que os “madeirenses conquistaram o direito democrático de decidirem o seu futuro coletivo” e que tudo isso permitiu à Calheta a “transformação” social neste concelho.

Mais apontou que a par do hospital central da Madeira, o novo campo de golfe da Ponta do Pargo é uma “das mais importantes obras” para a Região que trará “uma grande centralidade” à zona Oeste e, que, portanto, a tendência é o trânsito aumentar.

O Município da Calheta assinala esta sexta-feira, 20 de junho, o seu 523.º aniversário com uma Sessão Solene Comemorativa que tem lugar no Porto de Recreio da Calheta.