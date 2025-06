Campismo ilegal: RIR acusa Governo de “desresponsabilização”

O partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) acusa o Governo Regional de adotar uma “postura de desresponsabilização” na questão do campismo ilegal.

“A tentativa de transferir exclusivamente para as autarquias a responsabilidade pela proliferação de campismo ilegal fora dos espaços sob gestão do IFCN revela uma postura de desresponsabilização política por parte do Governo Regional”, considera o RIR num comunicado em que se manifesta “preocupação” com declarações do secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, na ALRAM, durante a discussão do Orçamento Regional.

O RIR lembra que “a maioria das autarquias madeirenses não dispõe dos meios técnicos, humanos ou financeiros para enfrentar este fenómeno de forma eficaz, especialmente sem o apoio coordenado e estruturado da administração regional”.

“O campismo não está proibido na Madeira, como bem referiu o governante, mas tem regras que precisam de ser respeitadas e, sobretudo, devidamente implementadas. Para isso, é essencial garantir condições mínimas, nomeadamente: zonas devidamente equipadas, sinalização clara, informação acessível e um sistema eficaz de fiscalização. Nenhuma dessas medidas será eficaz se não for acompanhada por um verdadeiro compromisso político e financeiro no âmbito do Orçamento Regional”, defende o RIR.