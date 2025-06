A campanha ‘Dê Uma Tampa à Diferença’ irá, de acordo com a Associação Sem Limites, acabar no final do presente mês de junho.

Recordando que a recolha de tampas para fins solidários decorre há mais de 25 anos, a associação explica que a cessação da mesma prende-se com aas novas diretrizes da União Europeia, que pretendem a redução do plástico e, como tal as tampas surgem agregadas à garrafa.

Ainda que este seja o fim da campanha, a ‘Sem Limites’ sublinha que “o apoio às pessoas com necessidades especiais, continua”, com o empréstimo e doação de material ortopédico.

“Os fundos para este material serão provenientes do apoio financeiro do Município do Funchal, e de outros Municípios que se queiram associar, bem como de alguns parceiros e mecenas. Pelo que, apelamos a quem nos queira apoiar neste sentido, que o faça quer na doação financeira para este fim, quer com a doação de material ortopédico (cadeiras de rodas, de banho, andarilhos, etc.) que tenham em casa e esteja em bom estado”, apela a direção, presidida por Filipe Rebelo.