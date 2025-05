A PLAY Airlines, companhia área low-cost islandesa, volta a surpreender os viajantes com uma campanha de descontos em vários voos, que tornam o sonho de viajar até à Islândia ainda mais acessível. Desta feita, de 6 a 12 de maio de 2025, vários voos apresentam um desconto direto de 25%.

As partidas de Lisboa e Madeira com destino à Islândia em promoção incluem reservas para o período de maio e setembro de 2025 e março de 2026, antecipando já a agenda do próximo ano. Já as reservas para partidas dos aeroportos de Faro e Porto em voo direto para a Islândia podem ser agendadas para os meses de maio, agosto e outubro de 2025.

Mais uma vez, a Play Airlines convida os portugueses a descobrir os encantos da Islândia, um país onde é possível assistir a fenómenos naturais e geológicos surpreendentes, com descontos imperdíveis.