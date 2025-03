Neste mês de março assinala-se o mês de sensibilização contra o cancro colorretal. Neste âmbito, e à semelhança dos anos anteriores, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC), em parceria com o SESARAM e o “Basquetebol na Cidade”, lançam a Caminhada Solidária “Faz das Tripas Coração”, uma campanha de prevenção dirigida à sociedade, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do cancro colorretal.

Esta caminhada, que acontece dia 15 de março, a partir das 14h00, om início na Praça do Povo, é aberta a toda a população sem restrições de idade, podendo ser feita a correr ou a caminhar. “Desde as primeiras edições que temos crescido no número de quilómetros realizados, tendo no ano passado ultrapassado os 5000 Km, este ano pretendemos atingir aos 10.000 km”, refere o NRM-LPCC.

Inscrições: https://forms.office.com/e/VDSHtSffcB