A Câmara Municipal de Câmara de Lobos anunciou que se irá juntar, no dia 22 de março, às celebrações da Hora do Planeta, com uma aula de yoga e o apagar de iluminação pública.

A iniciativa, que hoje mobiliza vários milhões de pessoas em mais de 187 países, teve início em Sydney a 31 de março de 2007, e “tornou-se um símbolo da luta contra as alterações climáticas, convidando cidadãos, comunidades e organizações a apagarem as luzes durante 60 minutos, num gesto simbólico de apoio à proteção do planeta e de alerta para os desafios ambientais que enfrentamos”, como lembra a autarquia câmara-lobense.

Em Câmara de Lobos, a iluminação pública será apagada durante uma hora, entre as 20h30 e as 21h30. “Durante este período, a iluminação pública será desativada temporariamente em vários locais emblemáticos do concelho, incluindo a freguesia do Curral das Freiras e arruamentos como a Praça da Autonomia, a Rua Nova da Praia, a Baía de Câmara de Lobos, o Ilhéu, o Caminho da Trincheira e o Pico da Torre. Esta ação visa não só demonstrar o compromisso do município com a sustentabilidade, mas também sensibilizar a população para a importância de adotar práticas mais amigas do ambiente”, adianta a autarquia, em comunicado enviado às redações.

Paralelamente ao apagar das luzes, será realizada uma aula de yoga no Ilhéu de Câmara de Lobos.