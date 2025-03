A Casa do Povo de Câmara de Lobos, através do projeto da Universidade Sénior de Câmara de Lobos, foi convidada pela RUTIS, a organizar o ‘V Encontro Regional de Universidades Seniores da RAM’.

O encontro será no dia 28 de março de 2025, no Museu de Imprensa da Madeira - Câmara de Lobos e conta com a participação de 12 universidades seniores e com 300 alunos.

Sob o lema ‘Nunca é tarde para aprender’, o evento contará com um programa diversificado, sendo que, no turno da manhã haverá uma conferência de palestras. No turno da tarde, o evento contará com a apresentação das várias universidades seniores presentes, que farão uma pequena abordagem numa das áreas escolhidas.