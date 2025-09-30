Câmara de Lobos: JPP apresenta plano para fixar jovens e criar oportunidades

A candidatura do Juntos pelo Povo (JPP) à Câmara Municipal de Câmara de Lobos coloca a juventude no “centro das suas prioridades”.
Para o JPP, proporcionar habitação acessível é essencial, mas não é suficiente, “é igualmente imprescindível garantir condições para que os jovens encontrem no concelho emprego qualificado, bem remunerado e perspetivas de futuro, capazes de lhes permitir construir um verdadeiro projeto de vida”.
“Como professor, conheço de perto a realidade de muitos jovens que, por falta de oportunidades, tiveram de emigrar. Muitos foram meus alunos. Um dos meus maiores sonhos é ver esses jovens regressarem à nossa terra. Esse regresso será a prova de que, com a governação do JPP, conseguimos melhorar a qualidade de vida, criar oportunidades e transformar Câmara de Lobos num concelho onde vale a pena viver e ficar”, disse Miguel Ganança, candidato do JPP à presidência da Câmara Municipal.
O candidato apresentou ainda os compromissos do JPP para Juventude e Educação, que passam por:
- Fixar os jovens no concelho com habitação acessível — através do programa 1.ª Casa Jovem, com apoios diretos ao arrendamento ou aquisição e isenção de taxas camarárias para quem inicia o seu projeto de vida;
- Fomentar o emprego local — apoiando iniciativas que criem emprego qualificado e bem pago, reconhecendo que “a Câmara não cria emprego em massa, mas pode fomentar dinâmicas para que surjam mais e melhores oportunidades”, sublinhou;
- Valorizar os estudantes universitários — reforçando os apoios já existentes com bolsas e incentivos municipais que aliviem os encargos das famílias;
- Apoiar as famílias com crianças em creches — reduzindo o peso das mensalidades, para que os encargos não impeçam os pais de trabalhar ou de permanecer em Câmara de Lobos.
Para além destas medidas, Miguel Ganança destacou ainda a importância de dinamizar a economia local. “Vamos incentivar novos negócios, com isenção de taxas nos primeiros anos e formação em áreas como marketing digital e gestão, e atrair investimento para os parques empresariais do concelho, promovendo a instalação de empresas que criem empregos locais, estáveis e melhor remunerados”, adianta.
“O futuro de Câmara de Lobos depende da capacidade de fixar os jovens, de lhes dar oportunidades e dignidade. Este é um plano pensado para os que aqui estão, para os que querem regressar e para os que sonham com um futuro digno na sua terra”, concluiu o candidato do JPP.
