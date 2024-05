Câmara de Lobos aplica 54 mil euros no apoio a Associações juvenis e casas do Povo

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos celebrou hoje a assinatura dos contratos de apoio financeiro a quatro instituições juvenis que desenvolvem atividade no Concelho e com as cinco Casas do Povo das freguesias de Câmara de Lobos. O valor global a atribuir em 2024 será de 54 mil euros, o que representa um aumento significativo de 24% face ao montante atribuído em 2023, que foi de 43,5 mil euros.

O Presidente da Autarquia de Câmara de Lobos, Leonel Silva, sublinhou a importância deste reforço no apoio a estas instituições.

“O aumento das verbas atribuídas resulta do nosso compromisso em reforçar o apoio às instituições para o desenvolvimento de projetos específicos de interesse municipal. Queremos proporcionar a estas associações e Casas do Povo os meios necessários para continuarem a desempenhar um papel crucial no desenvolvimento juvenil e comunitário”, disse.

As associações juvenis contempladas incluem os três agrupamentos de Escutas do Concelho e a AJMED – Associação de Jovens Estudantes de Medicina da Madeira, que receberão um total de 4500 euros, um aumento de 45% em relação ao ano anterior. “Este aumento expressivo no apoio às nossas associações juvenis reflete a nossa aposta na juventude e no seu papel ativo na sociedade,” acrescentou. Leonel Silva.

As Casas do Povo do Concelho beneficiarão de um apoio total de 49,5 mil euros, um incremento de 22,5% face ao ano transato. A transferência das verbas será realizada em função das atividades e projetos concretizados, numa lógica de responsabilidade financeira e maximização dos recursos.

Além das associações juvenis mencionadas, está também prevista, em breve, a celebração de um contrato de apoio com o Teatro Metaphora – Associação dos Amigos das Artes, tendo em conta a especificidade de alguns projetos de interesse municipal a desenvolver por esta associação.

“O nosso objetivo é garantir que todas as entidades apoiadas tenham os recursos necessários para continuar a desenvolver o seu trabalho com impacto positivo na nossa comunidade. Estamos empenhados em apoiar projetos que promovam a coesão social e o desenvolvimento sustentável do nosso Concelho,” concluiu o Presidente da Autarquia.