Câmara da Ribeira Brava promove campanha de Natal no comércio

A Câmara Municipal da Ribeira Brava promove, pela segunda vez consecutiva, uma campanha de incentivo ao comércio local, de forma a incentivar os consumidores a fazerem as suas compras natalícias nas lojas do concelho.

‘Eu opto pelo comércio local’ é o tema do projeto apresentado hoje aos comerciantes pelo vice-presidente da autarquia. Jorge Santos explicou as mais-valias da iniciativa que visa impulsionar as vendas na quadra natalícia, tendo os comerciantes até à próxima segunda-feira, dia 11, para aderirem.

Por cada 25 euros em compras nos estabelecimentos aderentes, o cliente recebe um cupão que irá a sorteio duas vezes, nomeadamente, na Noite do Mercado (21 de dezembro) e na noite do Cantar dos Reis (4 de janeiro).

Serão sorteados 16 prémios em cada um deles, distribuídos por sete vales de 50 euros, cinco vales de 100 euros, três vales de 150 euros e um vale de 250 euros.

A campanha decorre de 15 de novembro a 4 de janeiro de 2025 e traduz-se num investimento camarário na ordem dos 4 mil euros para incentivar o consumo na oferta comercial existente na Ribeira Brava durante a época de Natal.