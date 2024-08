A Direção Regional da Saúde (DRS) deixa recomendações tendo em vista os dias de calor intenso que se perspetivam na Madeira.

Numa extensa lista, em comunicado, a DRS deixa assim medidas de proteção contra as altas temperaturas:

- Beber água ou sumos de fruta natural, mesmo quando não se tem sede, e evitar o consumo de bebidas alcoólicas;

- Fazer refeições frias, leves e frequentes;

- Conservar e transportar os alimentos no frio. Não deixar à temperatura ambiente mais do que duas horas;

- Utilizar roupa larga, que cubra a maior parte do seu corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol, com proteção contra raios UV;

- Evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas;

- Utilizar protetor solar com fator 30 ou mais e renovar a sua aplicação de 2 em 2 horas e após os banhos no mar ou piscina;

- Manter-se em ambientes frescos, pelo menos 2 a 3 horas por dia;

- No período de maior calor, feche portas e janelas, e ao entardecer deixe que o ar circule pela casa (mantendo redes mosquiteiras);

- Escolher as horas de menor calor para viagens mais longas de carro e não permanecer dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol;

- Evitar praticar atividade física ou desportos que exijam esforço físico nos períodos de maior calor;

- Se trabalhar no exterior durante períodos de calor, fazê-lo sempre acompanhado;

- Manter-se informado e atento às recomendações e alertas das autoridades de saúde e proteção civil.

A DGS chama ainda à atenção para pessoas em situações que as tornam mais vulneráveis ao calor, como as crianças, as grávidas, os idosos, as pessoas que vivem com doenças crónicas, e as pessoas com mobilidade reduzida. Nesse sentido, deverá ser assegurada “a toma de medicação prescrita e permanência em ambiente fresco e arejado assim como a sua adequada hidratação e alimentação” e não expor direta ou indiretamente, as crianças com menos de 6 meses ao sol.