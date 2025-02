O PS-Madeira defende que a agricultura tenha uma nova estratégia integrada, desde a produção até ao consumo, que permita aos agricultores aumentarem os seus rendimentos sem interferir com o preço dos alimentos para os consumidores.

Os socialistas estiveram esta manhã em contacto com produtores e comerciantes no mercado do Estreito de Câmara de Lobos.

Paulo Cafôfo, líder do partido, critica as políticas do PSD, que considera responsáveis pelo empobrecimento dos trabalhadores rurais, destacando que a situação é atenuada apenas pelos apoios europeus.

“A Madeira tem condições excecionais para a produção de alimentos de qualidade e não está certo que os agricultores que os produzem não sejam devidamente recompensados”, começou por dizer.

O PS propõe uma maior sustentabilidade das explorações agrícolas, apoio a custos como água, fertilizantes e mão-de-obra, soluções para aumentar a eficiência do setor.

Cafôfo sugere ainda a criação de mercados locais que permitam aos produtores vender diretamente aos consumidores, eliminando intermediários, o que resultaria em preços mais justos, alimentos frescos e mais acessíveis.

“Os mercados locais aumentam o poder negocial dos produtores, permitindo que obtenham preços mais justos pelos seus produtos e garantam alimentos mais frescos e mais baratos aos consumidores, possibilitando à população madeirense, com baixo poder de compra, o acesso a alimentos de proximidade, da época, mais frescos, mais nutritivos, mais apetecíveis e, naturalmente, mais saudáveis”, reforçou.

O líder socialista garante que com o PS no governo serão tomadas medidas que valorizem os agricultores e melhorem os seus rendimentos, promovendo uma agricultura mais digna e recompensada.