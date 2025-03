O candidato do PS Madeira, às eleições regionais, anunciou, hoje, que não se irá candidatar à Assembleia da República.

“Para que fique claro e sem qualquer dúvida, nós entramos num novo processo de eleições legislativas nacionais e eu não serei, obviamente, candidato à Assembleia da República. Sou candidato a presidente do Governo Regional, estou aqui num projeto para termos uma maioria política que nos permita governar com estabilidade e realizar os compromissos que estamos a estabelecer aqui hoje com os madeirenses e com os porto-santenses”, disse Paulo Cafôfo, em resposta à rádio JM-FM, no decorrer da campanha eleitoral do PS Madeira decorrida esta manhã.