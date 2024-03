Bruno Melim, líder da JSD, saiu hoje em defesa dos militantes mais jovens do PSD, não escondendo o seu desagrado por recentes declarações de Miguel Albuquerque, o presidente do partido, embora nunca tenha referenciado o destino das suas declarações.

Ao JM, Bruno Melim diz que “com o devido respeito por todos os candidatos, eu, que mantive uma palavra de neutralidade nestas eleições, não posso deixar de achar inenarrável o facto de se dizer que há militantes que por serem jovens nunca fizeram ou contribuíram para avida do partido”.

“Eu lembro que muitos desses jovens que hoje são candidatos por uma ou outra candidatura, concorde-se mais ou concorde-se menos, foram jovens que fizeram de sol a sol as últimas eleições regionais e autárquicas, a dar a cara pelo partido e a defender o partido”, explanou.

Bruno Melim releva que “defender e fazer a militância partidária, não é só ocupar cargos, embora muitos deles sejam autarcas e desempenhado funções na Assembleia da República”.

Prosseguindo, “para mim, na qualidade de presidente da JSD e jovem militante do PSD, é lamentável que um candidato à liderança do PSD teça as declarações que teceu, porque nós podemos ter diferenças de ideias, diferenças de posicionamento... agora, há uma coisa que não se pode permitir, que é chamar arrogantes a militantes que estão livremente a fazer a sua opção de integra uma candidatura e a fazerem parte de um projeto que consideram ser o melhor para o partido e para a Região”.