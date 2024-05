Ao contrário do que estava previsto, os detidos no âmbito da operação ‘Rota do Viajante II’ não seguiram para o continente, onde seriam sujeitos a primeiro interrogatório judicial de arguido detido. Ao JM, o juiz presidente da Comarca da Madeira confirmou que os quatro detidos foram apresentados para o mesmo efeito no Juízo de Instrução Criminal do Funchal, no Palácio da Justiça, esta tarde.

Em princípio, os detidos serão identificados hoje e o primeiro interrogatório deverá continuar amanhã, devido à greve dos funcionários judiciais às horas extraordinárias, que impede a continuação dos trabalhos após as 17 horas, adiantou o juiz presidente Filipe Câmara.

Leia mais na edição impressa de amanhã do JM.